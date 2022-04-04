Макрон анонсировал новые санкции ЕС против России
Президент Франции Макрон анонсировал новые санкции ЕС против России
Евросоюз должен ввести новые санкции против России, считает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, обсуждение новых ограничений должно произойти в течение нескольких дней. На этот раз санкции коснутся угля и бензина, заявил Макрон в интервью радиостанции France Inter.
По его словам, есть «очень четкие улики», указывающие на военные преступления на Украине, и ответственные должны заплатить за это.
«Я думаю, что то, что произошло в Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», — рассказал французский лидер.
Он анонсировал «индивидуальные дополнительные меры» и подчеркнул, что поддерживает санкции в отношении нефти и угля. Подвижки по этому вопросу, по мнению Макрона, не заставят себя ждать.
«В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание», — сообщил президент Франции.
Кадры из украинского города Бучи, где показаны лежащие на земле люди со связанными руками, разошлись через местные СМИ и социальные сети киевских политиков. В Министерстве обороны России публикации назвали очередной провокацией Киева.