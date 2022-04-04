Макрон анонсировал новые санкции ЕС против России

Евросоюз должен ввести новые санкции против России, считает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, обсуждение новых ограничений должно произойти в течение нескольких дней. На этот раз санкции коснутся угля и бензина, заявил Макрон в интервью радиостанции France Inter.

По его словам, есть «очень четкие улики», указывающие на военные преступления на Украине, и ответственные должны заплатить за это.

«Я думаю, что то, что произошло в Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией», — рассказал французский лидер.

Он анонсировал «индивидуальные дополнительные меры» и подчеркнул, что поддерживает санкции в отношении нефти и угля. Подвижки по этому вопросу, по мнению Макрона, не заставят себя ждать.

«В ближайшие дни должны пройти консультации на европейском уровне. Во всяком случае это мое желание», — сообщил президент Франции.

Кадры из украинского города Бучи, где показаны лежащие на земле люди со связанными руками, разошлись через местные СМИ и социальные сети киевских политиков. В Министерстве обороны России публикации назвали очередной провокацией Киева.