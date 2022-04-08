Соцсети помогли экспертам МГИМО доказать инсценировку расстрела в Буче

Эксперты МГИМО провели расследование в соцсетях и доказали, что произошедшее в Буче — провокация. Доктор политических наук Алексей Токарев рассказал РИА «Новости», как вместе с коллегами сопоставил данные Генштаба ВСУ, Национальной полиции Украины, спутниковых систем, интервью местных чиновников и другие свидетельства.

Специалисты сопоставили данные «Яндекс.Карт» и спутниковые снимки компании Maxar Technologies, на которые сослалась газета The New York Times. Они выяснили, что 12 якобы найденных тел могли лежать на пересечении улиц Яблонской и Вокзальной.

Американские журналисты утверждали, что тела были на улице с 11 марта, поэтому специалисты из МГИМО решили просмотреть посты шести местных сообществ в Буче. За весь март они не нашли в них ни одного материала с погибшими на улице Яблонской. При этом были фото жертв из других районов города.

Первое видео с телами на этой улице появилось в соцсетях только вечером 1 апреля, когда российские войска уже ушли из города. Оно было снято на смартфон из салона автомобиля. Именно этот ролик разошелся по всему миру.

На следующий день появились кадры от Национальной полиции Украины. За семь минут правоохранители показали 13 городских локаций — установить это помогли «Яндекс.Карты» и Google Maps. Был показан только один погибший, в машине. При этом полицейские не доехали до перекрестка улиц Яблонской и Вокзальной, хотя там якобы было огромное количество тел, и ни один из 14 встреченных им по пути местных жителей ни разу не упомянул ни о чем подобном.

Тогда же, 2 апреля, Генштаб ВСУ в своем аккаунте показал Бучу при дневном свете. Специалисты не увидели в тех материалах ни одного тела, только разрушенные здания и технику, обстановку в городе.

На следующий день депутат городского совета Бучи, доброволец теробороны Катерина Украинцева дала интервью. Она рассказала, что расстрелов русскими не видела, а тела на улице Яблонской — погибшие в результате «хаотичной стрельбы». Кто именно стрелял, женщина не уточнила. Таким образом специалистам удалось восстановить хронологию событий.