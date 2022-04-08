Макрон предрек продолжение конфликта на Украине до середины мая
Президент Франции Макрон предрек продолжение конфликта на Украине до середины мая
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели. Дипломатических уступок от России не стоит ожидать до середины мая, заявил французский лидер в эфире радиостанции RTL.
«Конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время. Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели», — констатировал Макрон.
Он добавил, что Франция «вместе с Турцией, Грецией и ООН» делает все для организации гумпомощи в Мариуполе и Днепре.
«Не следует ожидать дипломатических уступок от России в предстоящие недели. <…> Этого не произойдет до середины мая», — считает Макрон.
Он напомнил, что 9 Мая в России отмечается День Победы. По мнению французского президента, в Европе «не будет мира, если не думать о завтрашнем дне».
Ранее Эммануэль Макрон рассказал, что прилагает усилия для сохранения диалога с Россией, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Макрон регулярно звонит российскому президенту Владимиру Путину.