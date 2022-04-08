Макрон предрек продолжение конфликта на Украине до середины мая

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели. Дипломатических уступок от России не стоит ожидать до середины мая, заявил французский лидер в эфире радиостанции RTL.

«Конфликт, к сожалению, не завершится в ближайшее время. Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели», — констатировал Макрон.

Он добавил, что Франция «вместе с Турцией, Грецией и ООН» делает все для организации гумпомощи в Мариуполе и Днепре.

«Не следует ожидать дипломатических уступок от России в предстоящие недели. <…> Этого не произойдет до середины мая», — считает Макрон.

Он напомнил, что 9 Мая в России отмечается День Победы. По мнению французского президента, в Европе «не будет мира, если не думать о завтрашнем дне».

Ранее Эммануэль Макрон рассказал, что прилагает усилия для сохранения диалога с Россией, чтобы добиться прекращения огня на Украине. Макрон регулярно звонит российскому президенту Владимиру Путину.