Макрон объяснил, зачем регулярно звонит Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, для чего он регулярно звонит российскому коллеге Владимиру Путину. По мнению французского лидера, необходимо продолжать диалог с Россией. Его доводы прозвучали в эфире телеканала TF1.

«Я беру на себя полную ответственность за то, что постоянно разговаривал с президентом Путиным от имени Франции. <…> Я всегда прилагал усилия для разговора с Россией. Я постоянно вел диалог, чтобы добиться режима прекращения огня», — заявил Макрон.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз должен ввести новые санкции против России. По его словам, есть «очень четкие улики», указывающие на военные преступления на Украине, и ответственные должны заплатить за это.

Об этом Макрон заявил после публикации фото- и видеоматериалов из Бучи, пригорода столицы Украины, где якобы было совершено массовое убийство мирных жителей. В Министерстве обороны РФ заявили, что все материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих в Буче, являются «очередной провокацией».