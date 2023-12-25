Мир 25 декабря 2023, 23:03 Майор Трошин рассказал о звонке Путина после освобождения Марьинки Майор Трошин назвал звонок Путина большой честью РИА «Новости»

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Командир батальона Александр Трошин, получивший внеочередное звание майора за грамотные действия при освобождении Марьинки в ДНР, рассказал в эфире Первого канала о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам бойца, общение с верховным главнокомандующим стало для него большой честью.

«Сегодня утром выхожу с Марьинки и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлен сильно, то есть для меня это большая честь», — сказал он.

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Путин в понедельник приказал присвоить звание майора командиру танкового батальона Трошину. Помимо этого глава государства получил наградить отличившихся участников освобождения Марьинки. Как отмечал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, отряды Южной группировки войск полностью освободили регион от боевиков Украины. Потом военные украинские каналы признали окончательную потерю Марьинки.