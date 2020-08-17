Лукашенко заявил, что Путин согласился с мнением о внешнем управлении протестами

Лукашенко подчеркнул, что внешние силы уже активизировались у границ Белоруссии после начала протестных акций.

«Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия. Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — заявил белорусский лидер.

По его словам, провокаторы инициировали насилие в отношении правоохранителей во время несанкционированных акций протеста. В итоге силовики вынуждены дали отпор. Все это стало поводом для того, чтобы граждане начали требовать его отставки.

При этом Лукашенко заявил, что поручил разобраться с каждым фактом насилия в отношении граждан, которые пострадали от действий правоохранителей.

Протестные акции начались в Белоруссии после предварительного оглашения результатов президентских выборов. Согласно правительственным экзит пулам победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Несогласные с этими результатам жители вышли на улицы, где произошло столкновение с бойцами ОМОНа. Несколько сотен человек задержали.

Заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков в минувшую пятницу, 14 августа, пообещал, что всех задержанных отпустят утром. На вопрос о необоснованном насилии в отношении задержанных он ответил, что ничего такого не было. Его слова опроверг Лукашенко, который заявил, что в изоляторах жестоко обращались с теми, кто нападал на сотрудников милиции.

Следственный комитет начал проверку по жалобам граждан, которые заявили о насилии при задержании и после ареста со стороны силовиков. Всего в ведомство поступили более 700 заявлений.

Также жалобы на необоснованное применение силы поступили и от сотрудников силовых ведомств. Они заявили, не только о насилии, но также об уничтожении и повреждении имущества.

Протестные акции в Белоруссии переросли в забастовку ряда крупных промышленных предприятий. Противники действующей власти требуют проведения новых президентских выборов. Лукашенко заявил, что не допустит этого.