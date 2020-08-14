Замглавы МВД Белоруссии ответил на обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанных во время протестов в Минске стали отпускать. К изолятору на улице Окрестина приехал и замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков. Он заявил, что над людьми в ИВС никто не издевался

В Сети появилось видео, на котором Барсуков говорит: «Издевательств никаких не было».

Таким образом он прокомментировал заявление уже вышедших на свободу. Они рассказали, что силовики их били и над ними издевались. Об этом написало РИА «Новости».

Всех задержанных должны были отпустить до 06:00 14 августа. Еще днем 13 августа жительница Минска рассказала «360», что задержанных стали отпускать из Окрестина и СИЗО в Жодино. По ее словам, туда стягивались обычные минчане. Они приехали, чтобы оказать помощь вышедшим и развозили их по домам.

Протесты начались в Белоруссии после окончания голосования на президентских выборах 9 августа. Люди выходили на улицу на антиправительственные митинги. По данным ЦИК страны, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,08%. На втором месте — Светлана Тихановская с чуть более 10%.

Во время акции протестов силовики использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По данным МВД Белоруссии, с начала митингов задержали около семи тысяч человек. Среди них и сотрудников правопорядка были пострадавшие. Как минимум, один человек погиб.