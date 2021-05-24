Литва начала расследование по двум статьям после экстренной посадки самолета в Минске

Уголовная полиция Литвы начала расследование вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair по двум статьям уголовного кодекса: «Насильственное похищение» и «Угон самолета». На борту самолета находился один из основателей оппозиционного Telegram-канала Nexta, Роман Протасевич, которого задержали белорусские спецслужбы после посадки.

«Бюро криминальной полиции Литвы уже начало досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса: насильственные исчезновения и угон самолета. Первые свидетели уже определены и будут допрошены, другие соответствующие материалы будут собраны, и будет осуществляться сотрудничество с прокурорами и официальными лицами из других стран ЕС», — сообщила в Facebook полиция Литвы.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту. Белорусские диспетчеры сообщили о минировании. Информация не подтвердилась. При этом с самолета сняли белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Его задержали спецслужбы.

Руководство латвийской авиакомпании AirBaltic решило не летать над Белоруссией после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.