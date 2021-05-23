В минском аэропорту рассказали детали экстренной посадки самолета Ryanair

Летевший из Афин в Вильнюс самолет компании Ryanair сел в Минске после сообщения о минировании. Его экипаж действовал в соответствии с принятым международным протоколом.

Об этом телеканалу ОНТ рассказал начальник смены минского аэропорта Максим Кияков.

«По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск, и по этим международным правилам командир принял решение сделать посадку у нас. То есть это было решение командира экипажа», — пояснил мужчина.

Телеканал опубликовал запись разговоров диспетчера и экипажа самолета.

Белорусский Следком завел уголовное дело по факту заведомого ложного сообщения о минировании борта Ryanair.

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что после поступления сообщения о минировании Вильнюс и Афины попросили Минск экстренно принять борт.

«По инструкции диспетчер должен предложить экипажу ближайший аэропорт. В момент поступления сообщения ближайшим был Национальный аэропорт „Минск“», — говорится в сообщении.

После этого о ситуации доложили президенту республики Александру Лукашенко, который распорядился принять борт и его досмотреть.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные сайта flightradar24.com, самолет был перенаправлен в Минск всего за две минуты до того, как должен был пересечь воздушное пространство Литвы.

Среди пассажиров севшего самолет находился один из основателей оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан при проверке документов. Представители НАТО и Евросоюза уже выразили свой протест в связи с инцидентом. Его развитие будет обсуждаться на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который состоится 24 мая.