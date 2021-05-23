ICAO: посадка самолета Ryanair в Минске может противоречить Чикагской конвенции

Ситуация с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске может противоречить Чикагской конвенции о гражданском авиасообщении. Об этом заявили в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

«ICAO серьезно обеспокоена явно вынужденной посадкой борта Ryanair вместе с пассажирами, что может противоречить Чикагской конвенции», — сказано в Twitter организации.

Там добавили, что ожидают более подробных данных от заинтересованных стран и операторов воздушного сообщения.

В релизе ICAO, поступившем в РБК, говорится, что международное расследование случаев блокады воздушного транспорта необходимо согласовывать на дипломатическом уровне.

К расследованию инцидента призвали власти Австрии, Германии, Литвы, Великобритании, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Самолет компании Ryanair следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Борт сел в Минске по требованию белорусских авиадиспетчеров. В воздухе его сопровождал истребитель ВВС республики. После приземления Протасевича задержали. На родине ему грозит длительный тюремный срок.