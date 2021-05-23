Уголовное дело возбудили в Литве по факту захвата воздушного судна

В связи с посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, правоохранительные органы Литвы возбудили уголовное дело. По нему уже опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров.

Об этом сообщил заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас после приземления борта в Вильнюсе.

«Похоже, что в самолете возник конфликт, что было заявлено о взрывном устройстве. Это стало одной из причин приземления в Минске», — приводит слова Арлаускаса ТАСС.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните подтвердила информацию о приземлении самолета в Вильнюсе. Пассажиров опросит литовская полиция в рамках досудебного расследования, пишет «Интерфакс».

«Мы попросили прилетевших о понимании, чтобы для ускорения расследования вопросы должностных лиц были заданы еще сегодня вечером, чтобы как можно более оперативно собрать информацию. Мы также надеемся на их сотрудничество с правоохранительными органами и предоставление всей известной им информации нашим должностным лицам», — передает агентство BNS слова премьера. Шимоните пообещала провести «очень тщательное» расследование.

Руководитель по вопросам коммуникации литовской Генпрокуратуры Эляна Мартинонене сообщила, что ведомство начало досудебное расследование захвата самолета.

На борту самолета компании Ryanair летел один из основателей оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими правоохранителями.