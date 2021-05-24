Латвийская авиакомпания приостановила полеты над Белоруссией

Руководство латвийской авиакомпании AirBaltic решило не летать над Белоруссией после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом в эфире Латвийского радио сообщил глава Минтранса республики Талис Линкайтс.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах», — заявил министр.

Линкайтс попросил пассажиров следить за ситуацией с полетами над Белоруссией на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний. По его словам, с рекомендациями по ограничениям полетов выступит Латвийское агентство гражданской авиации.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске после сообщения о бомбе на борту. Пассажиры провели в столице Белоруссии пять часов. Этим рейсом летел главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали.

Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Павел Латушко рассказал о консультациях с главами МИД стран ЕС, Организацией международной гражданской авиации (ICAO) и Европейской организацией международных авиаперевозчиков EIATA по вопросу приостановки полетов над Белоруссией.