16 ноября 2022, 02:18
Лидеры стран ЕС встретятся на саммите G20 по ситуации в Польше
Глава Евросовета Мишель организует встречу лидеров ЕС на саммите G20 по взрыву в Польше
Глава Евросовета Шарль Мишель предложил организовать встречу лидеров стран Евросоюза на полях саммита G20 16 ноября. На ней хотят обсудить ситуацию в Польше. Об этом Мишель написал в Twitter.
«Я предложу провести координационную встречу в среду с лидерами ЕС, которые принимают участие на саммите G20 здесь, на Бали», — написал глава Евросовета.
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Заседание совета Североатлантического альянса по вопросу взрыва в Польше пройдет в среду. Президент Анджей Дуда рассматривает возможность задействовать четвертую статью Устава НАТО о консультации с союзниками в случае возможной угрозы.
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Министерство обороны США не собирается заявлять о применении пятой статьи Устава НАТО до получения фактов относительно происшествия в Польше. Согласно пятой статье, члены альянса должны обеспечивать коллективную защиту.
Во вторник вечером на территории Польши упали ракеты. Премьер-министр Польши созвал встречу комитета по вопросам безопасности и обороны.
Евросоюз
Польша
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