Мир 15 ноября 2022, 23:31 Пентагон ответил на вопрос о возможном применении пятой статьи Устава НАТО Пентагон отказался говорить о 5 статье Устава НАТО до получения фактов по ударам в Польше YouTube

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Министерство обороны США не собирается заявлять о применении пятой статьи устава НАТО до получения фактов относительно происшетсвия в Польше. Об этом 15 ноября заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщило РИА «Новости».

«Я не буду спекулировать о потенциальных „если“ и „когда“, я буду руководствоваться фактами. Получим факты и будем отталкиваться от них», — отметил представитель военного ведомства на брифинге.

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Согласно пятой статье Устава НАТО, члены альянса должны обеспечивать коллективную защиту. Если на одну или несколько стран — участниц совершено вооруженное нападение, то другие государства обязуются помочь защититься, в том числе с применением вооруженной силы.

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СМИ Польши вечером 15 ноября сообщили о падении двух ракет под Люблином, в результате чего глава правительства Матеуш Моравецкий созвал экстренное заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности.

В США не смогли назвать точное происхождение ракет. Польские СМИ сообщили, что на обломках снарядов не нашли маркировок или любых других опознавательных знаков, поэтому установить их принадлежность к кому-либо невозможно.

В Сети начали распространять информацию о причастности России к ударам. Однако российское Министерство обороны сообщило, что никаких ударов по целям рядом с украинско-польской границей не наносилось.