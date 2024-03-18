Важное 18 марта 2024, 12:52 Лидеры шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах Кремль: главы 6 стран СНГ поздравили президента Путина с победой на выборах РИА «Новости»

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Главы шести республик СНГ поздравили президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, а также с киргизским лидером Садыром Жапаровым, коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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«Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике», — отметили в Кремле.

Помимо этого, главы республик указали на высокую активность избирателей во время голосования. Они пожелали Путину новых успехов в государственной деятельности.

Во время телефонных разговоров также обсуждались темы международной повестки и вопросы развития двусторонних отношений.

Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.