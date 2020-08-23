Лавров заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Он отметил, что предложенный Лукашенко диалог о реформе Конституции в перспективе может дать положительный эффект для нормализации ситуации. При этом он отметил, что вмешательство внешних сил продолжается, что может усугубить и без того шаткое положение.

По его словам, на лидера объединенной оппозиции Светлану Тихановскую в Литве оказали давление. После чего она стала делать политические заявления.

«Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации», — подчеркнул он.

Ранее Сергей Лавров говорил, что власти Белоруссии признали неидеальность проведенных в стране президентских выборов. Однако они делали попытки выйти на диалог с участниками несанкционированных акций протеста. Кроме того, он отметил желание соседних европейских стран навязать Минску свои интересы.

Ситуация в Белоруссии начала накаляться после президентских выборов. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с такими результатами вышли на улицы.

В первые дни проходили столкновения с ОМОН и беспорядки. В результате правоохранители задержали порядка шести тысяч человек. Ранения различной степени тяжести получили несколько сотен человек. На этой неделе акции протеста проходят мирно, но теперь забастовки объявили рабочие ряда предприятий.

Они потребовали прекратить насилие, наказать превысивших полномочия силовиков, а также провести новые выборы.

Александр Лукашенко заявил, что готов провести новые выборы, но только после референдума по новой Конституции.

В минувшую субботу, 22 августа, белорусский лидер поручил руководителям силовых ведомств навести в стране порядок к понедельнику. Также он подчеркнул, что те предприятия, которые не прекратят к этому сроку забастовку, он закроет.