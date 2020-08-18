Перевыборы президента в обмен на новую Конституцию. Что задумал Лукашенко?

Действующий президент Александр Лукашенко заявил, что готов назначить новые выборы президента Белоруссии. Но с небольшим условием — это произойдет после того, как пройдет референдум и будет принята новая Конституция. Что этим хочет добиться глава Белоруссии — разбирался «360».

Общая картина

В Белоруссии уже девятый день идут массовые протесты на улицах — в Минске, Гродно, Жодино и других. Они начались после того, как 9 августа прошли выборы на пост лидера страны. Согласно данным ЦИК Белоруссии, победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. За его конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%.

Однако оппозиционно настроенные граждане были не согласны с результатами голосования. По данным штаба Тихановской, картина противоположная — за конкурентку Лукашенко отдали голоса около от 70% до 90% избирателей. Протестующие требовали перевыборов главы республики.

В первые дни протестов в стране проходили столкновения демонстрантов с силовиками. Согласно данным МВД Белоруссии, было задержано более 6,7 тысяч человек. Пострадал 121 сотрудник милиции. Сейчас почти всех задержанных участников несанкционированных акций выпустили на свободу. Под арестом остались 122 человека.

К акциям протеста стали подтягиваться сотрудники заводов, в частности рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), автомобильного, тракторного и электротехнического производств. При этом белорусский металлургический завод не присоединился к забастовкам. Однако настроения в коллективе царят неоднозначные.

Сегодня прошла встреча Лукашенко с рабочими МЗКТ. На нем Лукашенко впервые заговорил о возможности проведения новых выборов. Но для этого он попросил граждан принять на референдуме новый основной закон страны.

Что даст новая Конституция?

Независимый белорусский политолог Александр Класковский считает, что заявление главы государства по поводу новой Конституции — это просто тактический ход. Он нужен, чтобы выиграть время.

«Сейчас кризисный момент, власть зашаталась, есть угроза национальной забастовки. Это заявление (сделанное Лукашенко — прим. ред.) как раз на Минском заводе колесных тягачей, куда он приехал для того, чтобы отговорить рабочих от протестов, нужно для того, чтобы сбить волну протестов», — пояснил он.

«Рабочие и не только рабочие требуют отставки Лукашенко и новых выборов. Он на это идти не хочет, и чтобы показать, что он как-то реагирует на требование, он предлагает пойти таким путем (изменение Конституции — прим.ред.)», — рассказал Класковский.

По словам политолога, эта риторика вряд ли кого-то убаюкает, потому что «люди хотят смены власти тут и сейчас».

Вместе с тем он отметил, что даже если Лукашенко перераспределит полномочия между ветвями власти, это будет «декоративное перераспределение» и, по сути, ничего не решит.

А сильно делиться полномочиями он не станет — это не в его духе, стиле или характере. Все время, пока он правил, он только концентрировал вокруг себя полномочия и ни йоты не уступал Александр Класковский белорусский политолог

Он отметил, что протестующие и рабочие не сильно обратили внимание на это заявление Лукашенко.

«Все его выступление было очень неудачным и скомканным. Люди кричали ему „уходи“. Эти уловки ни на кого не действуют. Слишком сильно люди закусили удила. Они чувствуют, что сейчас исторический момент, и будут стараться дожимать власть», — подытожил он.

По мнению белорусского политолога Юрия Шевцова, Лукашенко сможет оставить себе власть, если около половины мест в парламенте будут формироваться по партийным спискам.

«У нас сегодня только мажоритарные округа, сделать хотя бы половину по партийным спискам. Он сколько находится у власти все эти годы противится такому, потому что он не сторонник простой административной системы управления», — отметил он.

По словам Шевцова, это превратит парламент в трибуну для столкновения разных мнений и программ политизированной части общества. По его мнению, сейчас лидер страны готов пойти на такие уступки.