Лавров заявил о признании властями Белоруссии неидеальности выборов

Он подчеркнул, что есть множество показаний, что голосование провели не очень правильно.

«Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством», — сказал Лавров. При этом он подчеркнул, что сейчас власти соседней страны пытаются выйти на диалог с участниками протестов, которые не согласны с результатами голосования.

Также глава российского МИД подтвердил, что Москва фиксирует попытки внешних игроков повлиять на сложную ситуацию в Белоруссии. Таким образом они пытаются навязать белорусским гражданам свои интересы.

«То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, а также из Польши, Европарламента — это все не про Александра Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, это попытка западных стран внедрить собственные правила на территории всего континента и мира. Он уточнил, что сейчас идет борьба за пространство, которое ранее занимал Советский Союз. В качестве последнего примера министр привел Украину.

Глава российского МИД отметил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявляет о нарушениях во время выборов, ориентируясь только на публикации в интернете. При этом своих наблюдателей на голосование они не отправили. Хотя приглашения они получали.

Лавров отметил, что Россия и страны СНГ уже предлагали ввести четкий регламент наблюдения за выборами с установленными сроками и количеством наблюдателей. Но каждый раз на эту инициативу отказывались рассматривать

«Рьяно отвечали те самые страны, которые сейчас громко заявляют, что бюро не смогло поехать наблюдать за выборами, потому что его не пригласили», — пояснил он. Министр отметил, что такое поведение выгодно только тем странам, чьи представители составляют большинство в ОБСЕ. Прежде всего это члены НАТО и ЕС.

«Они должны были ехать и наблюдать — тогда бы у них было больше оснований заявлять о тех нарушениях, которые они сейчас всячески раздувают», — подчеркнул Лавров.

Источник фото: телеканал «360»

Он выразил надежду, что Белоруссия сможет разобраться в сложившейся ситуации и не будет идти на поводу у тех, чьи цели заключаются только в освоении геополитического пространства.

Министр призвал не мешать попытке налаживания диалога между властью и гражданами Белоруссии и тем более не раскачивать ситуацию.

«Мы видим на видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационные призывы. Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них», — пояснил он. Также Лавров призвал всех, кто предлагает себя в качестве посредника обращаться напрямую к властям и народу Белоруссии, а делать заявления.

Глава российского МИД отметил, что граждане Белоруссии могут справиться со сложившейся ситуацией самостоятельно. Власть готова вступить с ними в диалог. Такую же готовность должны проявить и участники несанкционированных акций протеста.

То, что попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии действительно есть подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль считает такие действия недопустимыми.

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Белоруссии уже вторую неделю. Вышедшие на улицы граждане страны не согласились с результатами президентских выборов, на которых победил действующий лидер страны Александр Лукашенко.