Лавров провел переговоры с турецким коллегой по вопросу зерновой сделки | 360°

Мир 31 октября 2022, 23:05 Лавров провел переговоры с турецким коллегой по вопросу зерновой сделки Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что обсудил с главой МИД РФ Лавровым зерновую сделку

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Министры иностранных дел России и Турции обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры после объявления Россией о приостановке своего участия в стамбульских договоренностях.

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«Во время телефонного звонка обсуждались темы зернового коридора, последние события на Кавказе и заседание платформы регионального сотрудничества „3+3“», — сообщили в турецком министерстве.

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Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия на праве основного участника соглашений в рамках «Черноморской инициативы» приостанавливает их действие. В военном ведомстве подчеркнули, что власти приостановили движение по коридору безопасности из-за атаки украинских военных на боевые и гражданские суда в Севастополе в субботу, 29 октября.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в понедельник, 31 октября, что власти не допустят беспрепятственного прохождения кораблей без досмотра с российской стороны. Так он ответил на сообщения, что Турция возобновила инспектирование судов в рамках зерновой сделки.