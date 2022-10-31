Россия приостановила действие соглашений «Черноморской инициативы» | 360°

Важное 31 октября 2022, 21:31 Россия приостановила действие соглашений «Черноморской инициативы» Минобороны России сообщило о приостановке действия соглашений «Черноморской инициативы» Pavel Neznanov/Unsplash / Unsplash

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Россия на праве основного участника соглашений в рамках «Черноморской инициативы» не выходит из них, а приостанавливает их действие, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что власти приостановили движение по коридору безопасности из-за атаки украинских военных на боевые и гражданские суда в Севастополе в субботу.

В оборонном ведомстве рассказали, что движение по гуманитарному коридору невозможно, потому что украинское руководство и командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют маршрут для ведения боевых действий против России.

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«Не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях», — отметили в Минобороны. Там добавили, что довели позицию России до генсека ООН Антониу Гутерриша и Совета безопасности организации.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что суда не смогут проходить через Черное море без досмотра со стороны России. «Черноморскую инициативу» нельзя реализовать без российского участия, подчеркнул он.