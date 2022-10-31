Турция и ООН возобновили инспектирование судов в рамках зерновой сделки | 360°

Мир 31 октября 2022, 12:46 Турция и ООН возобновили инспектирование судов в рамках зерновой сделки Reuters: Турция и ООН возобновили инспектирование судов в рамках зерновой сделки freepik

Читать 360tv в

Специалисты Турции и ООН возобновили инспектирование судов в рамках зерновой сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя всемирной организации.

«Все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими соответствующими властями для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов», — рассказал он.

Реклама

ООН уже согласовала с Украиной и Турцией план передвижения 16 судов на 31 октября. В следующий понедельник, 7 ноября, также проинспектируют 40 судов, стоящих на якоре у Стамбула.

Реклама

Ранее Россия вышла на неопределенный срок из зерновой сделки после того, как украинские боевики атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что гарантировать безопасность прохода гражданских сухогрузов через гуманитарный коридор страна больше не может. Замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает контакт с руководством многих африканских стран и готова помочь им после выхода из зерновой сделки.