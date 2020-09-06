Лавров и Вучич сошлись на искренне дружеских отношениях Сербии и России

Президент Сербии Александр Вучич созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и рассказал ему об итогах визита в Вашингтон. Стороны констатировали, что отношения между странами искренне дружеские.

«С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран», — сообщил сайт Министерства иностранных дел России.

Россия продолжает настаивать на «поиске прочного и долговременного урегулирования на основе резолюции СБ ООН» по проблеме Косова.

Сербская делегация во главе с Вучичем провела в Вашингтоне переговоры с лидером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти. По результатам переговоров стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

После этого в Сети появилось фото, на котором Вучич сидит далеко от стола главы США Дональда Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе Сербского государства не сидеть, «как на допросе», а принять позу героини Шэрон Стоун из фильма «Основной инстинкт». Ее слова расстроили самого Вучича и возмутили сербского министра обороны Александра Вулина и директора канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича.

Позже Захарова пояснила, что ее слова неверно истолковали.