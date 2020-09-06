«Величина человека не измеряется размером стула»: министр обороны Сербии ответил на пост Захаровой про Вучича
«Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит, или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — приводит РИА «Новости» слова Вулина со ссылкой на Минобороны Сербии.
Глава военного ведомства напомнил, что Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России. Он главнокомандующий армии, с которой ВС России плодотворно сотрудничают.
Ранее совет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Вучичу раскритиковал директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Он заявил, что «не позволит нападать на гордую Сербию», и пристыдил российского дипломата.
Делегация из Сербии во главе с Вучичем побывала в Соединенных Штатах, где провела переговоры с лидером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти. Захарова обратила внимание на то, в какие условия принимающая сторона поставила Вучича. Она написала, что в таких случаях надо сидеть не как на допросе, а в позе Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт».