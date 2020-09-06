«Величина человека не измеряется размером стула»: министр обороны Сербии ответил на пост Захаровой про Вучича

Сербский министр обороны Александр Вулин заявил, что величина человека измеряется не размером стула, а «величиной храбрости, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа». Так он прокомментировал пост официального представителя МИД России Марии Захаровой о встрече президента Сербии Вучича с Дональдом Трампом.

«Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит, или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа», — приводит РИА «Новости» слова Вулина со ссылкой на Минобороны Сербии.

Глава военного ведомства напомнил, что Вучич — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России. Он главнокомандующий армии, с которой ВС России плодотворно сотрудничают.

Ранее совет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой Вучичу раскритиковал директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Он заявил, что «не позволит нападать на гордую Сербию», и пристыдил российского дипломата.

Делегация из Сербии во главе с Вучичем побывала в Соединенных Штатах, где провела переговоры с лидером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти. Захарова обратила внимание на то, в какие условия принимающая сторона поставила Вучича. Она написала, что в таких случаях надо сидеть не как на допросе, а в позе Шерон Стоун в фильме «Основной инстинкт».