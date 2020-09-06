Вучич высказался о посте с советом Захаровой

Совет Захаровой о том, как Вучичу надо было сидеть перед Трампом, расстроил президента Сербии. Он заявил, что Москва не ценит доброе отношение Белграда, назвал пост официального представителя МИД «примитивизмом» и не стал его объяснять.

«Не ценят люди то, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против России. Ценит, предполагаю, наивысшее руководство. Не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», — заявил Вучич в эфире телеканала RTV Pink.

Ранее Захарова опубликовала в Facebook пост с фото, на котором Вучич сидит далеко от стола главы США Дональда Трампа. Она заявила, что ему надо было сесть не как на допросе, а как главная героиня фильма «Основной инстинкт» в исполнении Шэрон Стоун.

Этот совет Захаровой осудили сербский министр обороны Александр Вулин и директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

Ранее делегация из Белграда во главе с Вучичем побывала в США, где провела переговоры с лидером самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти.