В Сербии возмутились из-за совета Захаровой президенту Вучичу

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич прокомментировал слова Марии Захаровой о фото с сербским президентом Александром Вучичем в Белом доме. Глава Сербии, который сидел на расстоянии от стола Трампа «как на допросе», должен был принять позу героини Шэрон Стоун из «Основного инстинкта», уверена Захарова.

«А представьте себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представьте себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдно должно быть!» — написал сербский чиновник на своей странице в Twitter. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фотографию из Белого дома в Facebook.

Делегация из Сербии во главе с Вучичем ранее прилетела в США и провела переговоры с лидером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти. Стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.