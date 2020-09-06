Захарова разъяснила пост о Вучиче после критики

Пост с фотографией со встречи президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа была многими неверно истолкован. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован», — написала она.

Она объяснила, что своим коллажем она выразила неприятие высокомерного отношения к со стороны американских чиновников к европейскому гостю.

«Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, где президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле посреди Овального кабинета Белого дома на достаточном удалении от стола президента США Дональда Трампа. При этом остальные чиновники администрации американского лидера социальную дистанцию не соблюдают и стоят вплотную плечом к плечу за спиной гостя.

Захарова написала, что при таком поведении принимающей стороны не нужно сидеть, как на допросе. Нужно принять позу, как главная героиня фильма «Основной инстинкт» в исполнении Шэрон Стоун. Для иллюстрации своей мысли дипломат прикрепила кадр из картины.

Пост вызвал возмущение сербских чиновников. Директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве балканской республики Марко Джурич написал, что представителю российского МИД должно быть стыдно за такую публикацию. Он отметил, что Вучич никогда не просил отдельного стула при визитах в Россию.

Министр обороны Сербии заявил, что нельзя мерить человека размером стула. Для этого нужно смотреть на его поступки, которые он совершает для защиты собственного народа и друзей его страны. Он напомнил, что Сербия — единственная страна Европы, которая не стала вводить санкции против России и продолжает тесное сотрудничество в сфере обороны.

Сам Вучич заявил, что сообщение Марии Захаровой его расстроило. Он не ожидал от Москвы такого отношения к доброте Белграда. Публикацию в социальной сети он назвал «примитивизмом».

Президент Сербии Александр Вучич вместе с делегацией прилетел в США для переговоров с лидером самопровозглашенной Республики Косово Авдулахом Хоти. По итогам встречи стороны подписали договор об экономическом сотрудничестве. Посредником стал президент США Дональд Трамп.