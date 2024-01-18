Мир 18 января 2024, 14:39 Латвия начала считать часы до новой «российской эскалации» Глава МИД Ландсбергис: в Латвии считают часы до «российской эскалации» Silas Stein / Global Look Press

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В Латвии считают часы до следующего этапа «российской эскалации», заявил глава МИД прибалтийской страны Габриэлюс Ландсбергис в интервью Bloomberg. По его словам, сейчас Европа находится «в большой опасности».

Отдельно он отметил, что вывод американских войс из Европы станет кошмаром для Евросоюза.

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«Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности, и мы определенно считаем часы до следующего этапа российской эскалации», — сказал он.

На сегодняшний день ряд европейских чиновников испытывают опасения из-за того, что при условии прихода к власти в США Дональда Трампа, Штаты могут прекратить помощь Украине и даже выйти из НАТО, указал Bloomberg.

При таком сценарии, как пояснили авторы материала, Европа осталась бы без американской защиты в то время, как войска России «сражаются у ее порога».

При этом буквально накануне в Минобороны Литвы заверяли, что не видят перспектив «нападения России» на западные страны в ближайшее время, отметило РИА «Новости».

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью о якобы разработанном в Минобороны Германии учебном сценарии на случай войны России и НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заметил, что это издание не гнушается публиковать утки. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот таблоид «инфопомойкой».