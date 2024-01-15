Эксклюзив 15 января 2024, 18:21 Ружье на сцене рано или поздно выстрелит. Угроза конфликта НАТО и России реальна? Политолог Ярошенко: Россию военными угрозами со стороны НАТО не запугать РИА «Новости»

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Угроза прямого столкновения России с НАТО, безусловно, существует, и все действия альянса направлены на то, чтобы прийти к этому сценарию развития событий, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. При этом эксперт обратил внимание, что РФ, в отличие от блока, ведет себя благоразумно и попытки запугивания военными угрозами со стороны альянса ни к чему не приведут.

Риск прямого противостояния

«Угроза прямого военного столкновения с НАТО, безусловно, существует. Более того, ото дня ко дню, от месяца к месяцу она нарастает. Не факт, что это обязательно случится, но такая угроза есть, она вполне реальная. И развитие политических и дипломатических процессов ведет нас именно к этому сценарию развития событий», — указал политолог.

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Пока, по его оценке, стороны находятся на этапе эскалации, и обстановка в лучшую сторону отнюдь не меняется. НАТО уже давно формирует свои антироссийские планы, актуализирует их, создает различные трудности на дипломатических и переговорных треках.

Нельзя забывать и о том, что в состав блока теперь входит Финляндия, напомнил собеседник «360». После ее вступления в НАТО граница России и альянса существенно возросла, что также повышает угрозу для безопасности РФ.

«Мы в свою очередь отвечаем симметричными мерами, но они направлены не на эскалацию или провоцирование. Нам это не надо. Мы пытаемся укрепить свою безопасность. Речь идет о возрождении Ленинградского военного округа, создании армейского корпуса. О чем говорил на коллегии Минобороны Сергей Шойгу», — указал Ярошенко.

Извечная озабоченность НАТО «российской угрозой»

Отдельно он обратил внимание, что руководству НАТО постоянно необходимо поддерживать иллюзию угрозы со стороны России, чтобы доказывать актуальность своего существования.

«Поэтому натовские генералы много десятилетий говорили об угрозе со стороны России. Это позволяло получить и военные бюджеты, и продвижение по службе», — заметил собеседник «360».

Проблема в том, что ружье, которое висит на сцене, рано или поздно может выстрелить. Вот в чем дело. НАТО год из года наращивал и градус русофобии в том числе. Поэтому пока мы движемся в сторону прямого противостояния, но Россия делает многое для того, чтобы этого не случилось. Алексей Ярошенко политолог

Важно понимать, что Россия всегда будет действовать, исходя из собственных национальных интересов, подчеркнул политолог. И при условии, если для их защиты конфликта не избежать, страна будет отстаивать свое право на существование и суверенитет.

«И никто нас военными угрозами со стороны НАТО не запугает. И повторюсь: Россия — самая благоразумная сторона в сложившейся ситуации», — указал Ярошенко.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал данные о том, что в Минобороны Германии якобы разработали учебный сценарий на случай войны НАТО с Россией. По информации издания, немецкие военные полагают, что конфликт может начаться летом 2025 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами 15 января заметил, что Bild не гнушается публиковать утки, других комментариев по поводу этого материала он давать не стал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на скандальную статью, назвав таблоид «инфопомойкой».