Мир 15 января 2024, 09:56 Захарова назвала «инфопомойкой» газету Bild, написавшую о войне с Россией Захарова отреагировала на статью Bild о потенциальной войне с Россией РИА «Новости»

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Немецкое издание Bild опубликовало информацию о «секретном плане» НАТО перебросить войска на восточный фланг после отступления ВСУ. Как утверждает газета, конфликт блока и России может начаться летом 2025 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Bild.

«Почитала немецкий „секретный план“, слитый в инфопомойку „Бильд“. Мощный прошлогодний гороскоп для Рыбы в Раке», — написала она в Telegram-канале.

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Дипломат не исключила, что «аналитическую часть» бундесверу предоставило немецкое внешнеполитическое ведомство под руководством Анналены Бербок.

В публикации Bild отмечалось, что «в день Х», согласно секретному документу ВС Германии, главком НАТО прикажет перебросить 300 тысяч военных на восточный фланг, в том числе 30 тысяч немецких солдат. Вероятным местом столкновения натовцев и российских военнослужащих называют Сувалкский коридор.

В августе 2023 года Польша заявила о стягивании военных в этот регион из-за ухудшения отношений с Белоруссией. Речь шла о группировке в 10 тысяч человек.