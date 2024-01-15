15 января 2024, 09:56
Захарова назвала «инфопомойкой» газету Bild, написавшую о войне с Россией
Захарова отреагировала на статью Bild о потенциальной войне с Россией
Немецкое издание Bild опубликовало информацию о «секретном плане» НАТО перебросить войска на восточный фланг после отступления ВСУ. Как утверждает газета, конфликт блока и России может начаться летом 2025 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Bild.
«Почитала немецкий „секретный план“, слитый в инфопомойку „Бильд“. Мощный прошлогодний гороскоп для Рыбы в Раке», — написала она в Telegram-канале.
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Дипломат не исключила, что «аналитическую часть» бундесверу предоставило немецкое внешнеполитическое ведомство под руководством Анналены Бербок.
В публикации Bild отмечалось, что «в день Х», согласно секретному документу ВС Германии, главком НАТО прикажет перебросить 300 тысяч военных на восточный фланг, в том числе 30 тысяч немецких солдат. Вероятным местом столкновения натовцев и российских военнослужащих называют Сувалкский коридор.
В августе 2023 года Польша заявила о стягивании военных в этот регион из-за ухудшения отношений с Белоруссией. Речь шла о группировке в 10 тысяч человек.
Германия
Россия
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