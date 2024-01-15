Мир 15 января 2024, 12:27 Песков отказался комментировать утку Bild о войне с Россией Песков: Bild не гнушается публиковать утки о войне с Россией РИА «Новости»

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Статья немецкой газеты Bild, в которой говорится о войне НАТО с Россией, недостоверна. Издание не гнушается публиковать утки, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Учитывая это, он предпочел не комментировать скандальный материал.

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Bild ранее опубликовал материал со ссылкой на некий «секретный документ» бундесвера о «плане» России атаковать восточный фланг НАТО. Издание утверждало, что конфликт между альянсом и РФ может начаться летом следующего года.

Немецкий таблоид также указывал, что альянс в «день Х» перебросит на восточный фланг порядка 300 тысяч военных, включая солдат бундесвера.

В МИД России иронично отреагировали на статью Bild, назвав издание «инфопомойкой». Во Франции же, напротив, призвали ликвидировать НАТО из-за желания его руководства развязать новую войну.