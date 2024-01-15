15 января 2024, 18:16
Песков порекомендовал Германии беспокоиться из-за вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за статьи Bild
Германии стоит беспокоиться из-за своей непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за публикаций Bild о якобы возможном столкновении России со странами страны НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с Life.
«Это должно быть предметом их обеспокоенности», — отметил Песков.
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Ранее газета Bild сообщила, что Министерство обороны Германии рассматривает сценарий вооруженного конфликта с Россией после поражения ВСУ. Предположительным местом столкновения назван Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.
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