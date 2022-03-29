Песков объяснил перевод газовых контрактов на рубли экономической войной против России

Покупающие российский газ западные компании должны учитывать изменившуюся обстановку в мире. Решение российских властей перейти в расчетах за топливо на рубли связано с условиями экономической войны, развязанной против страны. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия не рассматривает поставки газа западным компаниям без оплаты и контракта.

«Газ никто бесплатно поставлять не будет, это просто невозможно, оплачивать его можно только в рублях. Это не призыв к компаниям, не декларация, но компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру, абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что выход из ситуации достаточно простой: компании за валюту могут приобрести рубли, чтобы оплатить поставки газа.

«Де-факто практически ничего не меняется, но тем не менее это поручение президента, и до 31 марта все опции этого процесса просчитываются», — добавил он.

На вопрос о том, как будет действовать Россия в случае отказа иностранных компаний от покупки газа, Песков ответил, что эта ситуация просчитывается. Он пояснил, что сейчас делается все, чтобы расчет по контрактам на поставку энергоносителя стал для покупателей простым.

Песков напомнил, что окончательный переход на рубли при оплате газа должен завершиться 31 марта. Этот срок прописан в поручении президента России Владимира Путина для правительства, Центрального банка и «Газпрома».

Песков уже говорил, что работой над переводом платежей за газ в недружественные страны занимаются правительство и «Газпром». По его словам, сам процесс формирования цен на поставки энергоносителя достаточно сложный, предусматривающий множество разных факторов.