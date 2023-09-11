Мир 11 сентября 2023, 20:47 Квартиры Артемия Лебедева в Киеве конфисковали ТАСС: квартиры Артемия Лебедева в Киеве передадут в Фонд госимущества Украины РИА «Новости»

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Украинские власти утвердили передачу активов российского дизайнера Артемия Лебедева в Фонд госимущества страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В доход государства перешли две квартиры Лебедева в центре украинской столицы площадью 138,5 и 193,2 квадратных метра.

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В июле Высший антикоррупционный суд Украины постановил конфисковать недвижимость дизайнера.

В марте 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Артемию Лебедеву заочное обвинение из-за репортажа о Запорожской АЭС.

В январе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Артемия Лебедева, экс-генпрокурора России Юрия Чайки и нескольких российских компаний. Активы Лебедева были заблокированы на пять лет для предотвращения выведения капиталов за пределы Украины.

На свое включение в санкционный список Артемий Лебедев отреагировал с иронией.