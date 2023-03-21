Мир 21 марта 2023, 15:16 Украина предъявила обвинения блогеру Артемию Лебедеву после посещения ЗАЭС СБУ предъявила заочное обвинение блогеру Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС Артемий Лебeдeв / YouTube

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Служба безопасности Украины предъявила блогеру Артемию Лебедеву заочное обвинение из-за репортажа о Запорожской АЭС. В пресс-службе ведомства рассказали, что дизайнер якобы незаконно проник на территорию станции и снял «заказной» материал.

Украинские правоохранители установили «преступную деятельность» Артемия Лебедева. В СБУ заявили, что в июне 2022 года блогер якобы незаконно попал на территорию Запорожской АЭС, чтобы снять «заказной» видеоматериал. После — распространял его среди своей многомиллионной аудитории в Сети.

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Лебедеву заочно предъявили обвинение по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины. Вместе с ним в совершении преступлений заподозрили нынешнего директора ЗАЭС Юрия Черничука. Его обвинили в работе на Россию и содействии госкорпорации «Росатом». В СБУ добавили, что он «способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ».

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Ранее обвинение в адрес Черничука озвучили в украинской прокуратуре. Там его обвинили в «пособничестве» России и совершении действий, направленных на нанесение ущерба Украине.