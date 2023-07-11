Мир 11 июля 2023, 15:50 Украинский суд конфисковал две квартиры российского дизайнера Артемия Лебедева в Киеве Минюст Украины: суд конфисковал у российского дизайнера Лебедева две квартиры в Киеве Пресс-служба губернатора Московской области

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Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал две квартиры в центре Киева, принадлежащие российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Об этом на своей странице в соцсети написала представитель Министерства юстиции страны Инна Богатых, сообщил ТАСС.

В доход государства перешли две квартиры в центре украинской столицы площадью 138 квадратных метров и 193 квадратных метра, уточнила Богатых.

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Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против Лебедева в 2022 году. Ограничения подразумевают блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Рестрикции действуют в течение пяти лет. Сам дизайнер отреагировал на это с иронией.

В марте 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Лебедеву заочное обвинение. В СБУ заявили, что в июне прошлого года блогер якобы незаконно попал на территорию Запорожской атомной станции, чтобы снять «заказной» видеоматериал, а затем распространял его в Сети.