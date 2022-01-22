Артемий Лебедев иронично ответил на санкции Украины

Российский дизайнер Артемий Лебедев попал в украинский санкционный список. На введение ограничительных мер предприниматель отреагировал с иронией.

«Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

К посту дизайнер добавил новость о введении против него украинских санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний и отдельных лиц. Под ограничения попал не только Лебедев, но и экс-генпрокурор России Юрий Чайка. Также в перечень включили такие фирмы, как Ленпромтранспроект, Страховая бизнес группа и ГеоЗемСтрой.

Санкции подразумевают блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Ограничения будут действовать в течение пяти лет.

В конце декабря 2021 года Лебедева оштрафовали на 116 тысяч рублей за оскорбление в Сети. Такое решение принял Пушкинский районный суд Петербурга. Иск против дизайнера подала уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. Ее не устроило, что Лебедев в одном из своих видео назвал ее должность «высосанной из пальца».