Зеленский объявил санкции против российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских компаний. В список вошли такие фирмы, как Ленпромтранспроект, Страховая бизнес группа и ГеоЗемСтрой.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в указе украинского лидера.

Согласно документу, ограничительные меры коснутся российского дизайнера Артемия Лебедева и экс-генпрокурора России Юрия Чайки. Еще в перечень включили Ленпромтранспроект, Страховую бизнес группу и ГеоЗемСтрой.

Санкции подразумевают блокирование активов и предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Ограничения будут действовать в течение пяти лет.

Ранее Министерство финансов США объявило о санкциях против четырех украинцев за «вредоносную деятельность России за рубежом». Под ограничения попал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.

Также в списке оказались бывший депутат Рады от Партии регионов Владимир Олейник и бывший заместитель секретаря СНБО Украины и экс-депутат Владимир Сивкович.