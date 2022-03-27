Крупный страховщик из Швейцарии отказался от логотипа с использованием «Z»

Крупная страховая компания из Швейцарии Zurich Insurance отказалась от использования в социальных сетях логотипа, изображающего букву «Z». В компании сообщили, что это сделано во избежание «неверного» истолкования знака. Об этом написала газета Telegraph.

«Временно перестаем использовать в наших социальных каналах букву „Z“ в случаях, когда она изображается отдельно и может быть неверно истолкована. Мы внимательно следим за ситуацией и примем дальнейшие действия в случае необходимости», — сообщили в компании.

Логотип страховщика представляет белую букву «Z» на синем фоне. Она используется в том числе на сайте компании. В Zurich Insurance работает около 56 тысяч сотрудников, она предоставляет услуги по страхованию для физических лиц, малого и среднего бизнеса, а также мультинациональных корпораций. Компания представлена более чем в 210 странах.

Латинская буква «Z» размещена на российской армейской технике, участвующей в спецоперации по демилитаризаци Украины. Она стала символом операции в РФ. Люди размещают ее на автомобилях и одежде, устраивают перформансы и инсталляции с использованием «Z», используют букву для частичного переименования городов и населенных пунктов.

Например, буквы Z и V (еще одна латинская буква, размещаемая на российской технике на Украине) появились на стелах в Кисловодске и Железноводске. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк со знаком Z в поддержку российской спецоперации на Украине. Флаг с буквой Z водрузили на 100-метровую башню в Ингушетии. Спортсмены-парашютисты по время прыжка выстроились в буквы Z и V в небе над Коломной. На зданиях Казанского федерального университета появились буквы Z и V из ярких окон, в том время как в остальных света не было.