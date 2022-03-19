Стелы переименовали в Кисловодске и Железноводске

Стелы на въездах в города переименовали в Кисловодске и Железноводске в Ставропольском крае. Буквы «в» и «з» в названиях заменили на «V» и «Z».

Ранее Казанский федеральный университет принял участие в акции поддержки спецоперации на Украине. На зданиях вуза появились буквы Z и V из горящих окон, в том время как в остальных света не было.

Ранее Минобороны заявило, что буква Z якобы означает «За победу». А знак V имеет два смысла: «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Расшифровки несут отсылки к кинематографу. Также военные эксперты считают, что так обозначаются российские военные группировки — «Запад» и «Восток».