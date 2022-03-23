Флаг с буквой Z водрузили на 100-метровую башню в Ингушетии

В столице Ингушетии поддержали российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине. На стометровой башне Согласия в Магасе развернули флаг с буквой Z.

Флаг на площадь Алания перед главной достопримечательностью республики доставили юнармейцы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Они передали флаг сотрудникам МЧС, которые, в свою очередь, установили его на вершине башни», — рассказали власти Магаса.

Букву Z нанесли на российскую военную технику, задействованную в спецоперации. В России знак стал неофициальным символом поддержки операции.

С космодрома Плесецк 22 марта стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которую тоже отметили знаком Z. Предстартовые операции и запуск ракеты прошли штатно.