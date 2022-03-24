Спортсмены-парашютисты выстроились в буквы Z и V в небе над Коломной

Парашютисты из Коломны поддержали спецоперацию России на Украине. Они совершили групповой прыжок и сложили в воздухе буквы Z и V.

Акция прошла на базе Аэрограда «Коломна». Ее провели парашютисты-спортсмены ВДВ и ДОСААФ.

Прыжок выполнялся из самолета Л-410 с высоты в четыре тысячи метров. В нем приняли участие 10 парашютистов. Вначале они выстроились в букву Z, затем сформировали V.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее стало известно, что стелы на въездах в города переименовали в Кисловодске и Железноводске в Ставропольском крае. Буквы «в» и «з» в названиях заменили на «V» и «Z».

В свою очередь Казанский федеральный университет принял участие в акции поддержки спецоперации на Украине. На зданиях вуза появились буквы Z и V из ярких окон, в том время как в остальных света не было.

Также сообщалось, что в Одинцове состоялся патриотический автопробег. Его посвятили двум событиям: восьмой годовщине вхождения Крыма в состав РФ и поддержке российской спецоперации на Украине. В машинах, украшенных российскими триколорами, автомобилисты проехали по центральным улицам города. В акции приняли участие десятки автомобилей.