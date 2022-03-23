«Союз» со знаком Z стартовал с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1а» во вторник стартовала с космодрома Плесецк со знаком Z в поддержку российской спецоперации на Украине. Фотографию ракеты с главным символом защиты русских в Донбассе опубликовали в Telegram-канале Минобороны России.

Все предстартовые операции и запуск ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Ракета с символом Z на головном обтекателе стартовала с Плесецка в 15:48. Через девять минут от «Союза» отделилась головная часть в составе разгонного блока «Фрегат» с российским спутником связи «Меридиан-М».

Накануне вечером в Минобороны сообщили, что «Фрегат» успешно вывел спутник на орбиту. «Меридиан-М» принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.

Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связи морских и воздушных судов ледовой разведки в районе Северного морского пути с наземными и береговыми станциями. Кроме того, эти космические аппараты позволяют расширить возможности спутниковой связи в северных районах Сибири и Дальнего Востока.

Ранее буквы Z и V появились на стелах в Кисловодске и Железноводске.