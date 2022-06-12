Байден назвал рост цен на бензин в США «побочным продуктом» поддержки Украины

Рекордная инфляция и рост цен на бензин в США стали результатом помощи Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден, его слова привела пресс-служба Белого дома.

«Цены выросли из-за помощи Украине, это последовательный процесс. Это побочный продукт наших действий, поэтому США и страны НАТО заплатят свою цену за это, как и европейские страны. Цены на продукты, бензин и нефть должны были вырасти», — заявил он.

Правительство США делает все возможное, чтобы добиться снижения цен, однако определенное время они будут весьма высоки, предупредил Байден.

«У США хорошие перспективы в будущем, потому что у нас самое высокое экономическое развитие в мире», — заявил президент.

Ранее Байден поручил разобраться, почему азиатские судоходные компании подняли цены за доставку товаров в США.

Накануне сообщалось, что инфляция в США выросла на 8,6%, что является рекордным показателем с 1981 года.