Байден объяснил рекордную инфляцию в США «путинским подорожанием»

Президент США Джо Байден заявил, что инфляция стала подлинным вызовом для страны. Рекордный рост цен он объяснил «путинским подорожанием».

В США никогда не сталкивались ни с чем подобным налогу президента России Владимира Путина на продукты и бензин. Байден признал, что инфляция стала подлинным вызовом для населения страны.

«Путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов. Бензин подорожал на два доллара за галлон во многих районах», — сказал американский президент, слова которого привело РИА «Новости».

Байден пообещал сделать все возможное для снижения цен в США. Также он обратился к Конгрессу с просьбой разобраться с зарубежными судоходными компаниями, взвинтившими цены на доставку товаров из Азии.

«Есть девять крупных океанских линий — транспортных компаний, которые перевозят грузы из Азии в США. Девять. Они сформировали три консорциума. Эти компании подняли свои цены на 1000%», — заявил американский лидер.

Он добавил, что иностранным компаниям далось получить 190 миллиардов долларов. Их прибыль выросла за год в семь раз.