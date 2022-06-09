Американцы раскритиковали Байдена за выступление на юмористическом ток-шоу

Шутки президента США Джо Байдена про инфляцию неуместны в условиях кризиса, посчитали американцы. Они раскритиковали заявления президента в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела. Сотни комментариев появились под постом телеканала ABC в соцсетях, сообщило РИА «Новости».

Вопросы к Джо Байдену были слишком удобными, и интернет-пользователи заподозрили телеканал в сговоре с партией демократов. Кроме того, Джо Байден основательно высказался лишь по теме стрельбы в школах, а инфляцию и рост цен на топливо решил перевести в шутку. Сам Джимми Киммел активно ему подыгрывал. Например, он предложил исправить фломастером слишком высокие показатели инфляции на воображаемой доске объявлений.

«Какой Байден умный, избегает пресс-конференций, не участвует в шоу, где задают жесткие, хорошо продуманные вопросы. Просто остается легким, приятным и обращается с американскими избирателями, как с идиотами, до самого ноября, что может пойти не так», — написал пользователь с ником sallyhallada.

ScottDonig призвал Джо Байдена встретиться с настоящим репортером, а не «услужливым комиком» и заметил, что участники шоу ничего не обсудили по существу. В свою очередь, CadrePatrick напомнил о рекордно низком рейтинге президента и демократической партии, которые не справились с руководством страной.

Рейтинг одобрения политики Джо Байдена в мае упал до 39%, сообщило РИА ФАН.