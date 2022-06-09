Байдену посоветовали «исправить фломастером» высокую инфляцию в США

Небывалую инфляцию президент США Джо Байден обсудил в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела. Он назвал ее проклятьем, на что получил совет исправить показатели фломастером, сообщило РИА «Новости».

Американский президент пожаловался на рост цен. Прежде всего подорожали продукты и бензин. Белый дом, по его словам, называет этот процесс «подорожанием Путина», отметая все аргументы.

Инфляция — это проклятье нашего существования

В ответ на это телеведущий сравнил сложную экономическую ситуацию в США с доской объявлений, которая говорит каждому, насколько все подорожало. Он сказал, что если бы экс-президент Дональд Трамп оставил Джо Байдену фломастер, тот, возможно, мог бы исправить все цифры на ней.

Президента США не раз упрекали в нежелании брать ответственность за рекордно высокую инфляцию в стране. По сообщению РИА ФАН, официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла его противоречивые заявления о причинах роста цен. А экономический советник американской администрации Брайан Диз уличил в перекладывании вины на Федеральную резервную систему.