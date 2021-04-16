Кремль раскрыл суть расхождения взглядов Путина и Байдена

Путин и Байден сходятся во мнении о необходимости деэскалации отношений России и США, но расходятся в понимании, что нужно учитывать интересы друг друга. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что собственно о целесообразности выстраивания отношений, нормализации отношений и деэскалации отношений говорил президент Путин. Он говорит об этом последовательно. Это его убежденная позиция. Он неоднократно говорил, что мы готовы настолько развивать наш диалог, насколько готовы наши визави», — приводит РБК слова Пескова.

В этом, по словам руководителя кремлевской пресс-службы, точки зрения Путина и Байдена совпадают. Но они расходятся в понимании того, что выстраивать отношения необходимо на взаимовыгодной основе с учетом интересов обеих сторон.

Накануне президент США Джо Байден выступил с речью о России. Он заявил, что РФ и США — это две великие державы, которые «несут большую ответственность за глобальную стабильность», и подчеркнул, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Сенатор Алексей Пушков увидел в его словах противоречие. Парламентарий подчеркнул, что Байден после выборов назвал Россию врагом, накануне ввел новые санкции, а теперь говорит о сотрудничестве во имя лучшего будущего. Это мутные обещания, отметил сенатор.