Пушков увидел противоречие в словах Байдена о России

Джо Байден после выборов заклеймил Россию врагом, ввел новые санкции, а во время своего выступления говорил о сотрудничестве во имя лучшего будущего. Это мутные обещания, написал на своей странице в Twitter сенатор Алексей Пушков.

«После выборов Байден назвал Россию врагом. Затем принял жесткие санкции, которые применяют к врагам. А затем вдруг обрисовал прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего. Что-то здесь не клеится. США хотят в очередной раз заговорить Россию мутными обещаниями», — заявил парламентарий.

Пушков подчеркнул, что Байден не изменился со времен своей работы на посту вице-президента США. Сенатор вспомнил, что еще в 2009 году нынешний глава Белого дома объяснил смысл «перезагрузки» с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам Штатов и «поставить ее на колени».

«Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война», — отметил Пушков.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с речью о России. Он рассказал о своем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, назвал его «открытым и уважительным» и отметил, что Россия и США — это «две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность».

Перед тем как пуститься в эти рассуждения, он подписал закон о введении новых антироссийских санкций.