Байден заявил, что не хочет применять новые санкции против РФ

Президент США Джо Байден начал свою речь о России. Трансляцию выступления американского лидера организовал Белый дом в Twitter.

Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности в отношениях с РФ. Тем не менее американская сторона готова к применению новых санкций.

«Я заявил Путину, что мы ответим на „неподобающие“ действия России пропорционально», — подчеркнул Байден.

Он добавил, что вполне мог бы «зайти дальше с санкциями», но не хочет такого развития ситуации.

«Если Россия будет подрывать нашу демократию, я готов сделать следующие шаги», — заявил глава Белого дома.

Свою беседу с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер назвал откровенной и уважительной.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее упомянула, что в Вашингтоне не отказались от идеи провести встречу президентов РФ и США на территории третей страны. Введение новых санкций на нее никак не повлияло. Организовать встречу Байден предложил во время телефонной беседы с Путиным 13 апреля.