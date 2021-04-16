Американский президент Джо Байден выступил с речью, посвященной России. В ней он назвал США и РФ великими державами.

Байден в начале выступления вспомнил о разговоре с лидером России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в начале недели. Глава Белого дома назвал общение «открытым и уважительным».

«Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии», — пояснил Байден. Его процитировало РИА «Новости».

Президент назвал американцев и россиян «гордыми и патриотичными народами». По его словам, они «заинтересованы в мирном и безопасном будущем».

Байден отметил, что антироссийские санкции США введены из-за вмешательства в американские выборы. При этом он заметил, что Вашингтон не хочет обострения отношений с Москвой. Штаты наоборот желают, чтобы отношения были стабильными и предсказуемыми.

«Но если Россия продолжит вмешиваться в дела нашей демократии, я готов предпринять новые ответные шаги», — подчеркнул он.

Политик заявил о важности личного общения с российским лидером. По его мнению, таким образом российско-американские отношения могут улучшиться. Байден рассказал, что предложил Путину встретиться этим летом в Европе и обсудить ряд вопросов, стоящих между двумя странами. Байден выразил надежду, что после этого стороны смогут начать диалог о стратегической стабильности. По его словам, Москва и Вашингтон вместе могут работать над темой контроля над вооружениями и безопасностью.